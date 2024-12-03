Güney Kıbrıs’ta doğumdan iki gün sonra hayatını kaybetti

Lefkoşa'nın Rum kesiminde yaşayan 36 yaşındaki Stella Mihail'in 29 Kasım’da özel bir hastanede doğum yaptıktan iki gün sonra aniden hayatını kaybettiği, olayın büyük üzüntüye neden olduğu kaydedildi.

Mihail’in sezaryen doğumla bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ve iki gün sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini yazan Alithia gazetesi, ailenin şikâyeti üzerine polisin olayı araştırdığını belirtti.

Mihail’e yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine histopatolojik tetkikler yapılacağını kaydeden gazete, bir de kız çocuğu annesi olan Mihail’in Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi başkanlığıyla ilgili sekreterlikte çalıştığını ekledi.

Filelefteros ise haberinde Mihail’in 28 Kasım’da doğum yapmasının ardından 29 Kasım’da kalbinin durduğunu ve doktorların tüm çabasına rağmen hayata dönmediğini yazdı.