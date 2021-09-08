Güney Kıbrıs'ta doğurganlık oranı 1,5'in altına düştü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi milletvekilleri, 2.1'in altındaki düşük doğum oranını gerekçe göstererek çiftleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için destek önlemleri çağrısında bulundu.

Meclis geçici demografik komitesi, konuyu bu ay içinde maliye, içişleri, çalışma ve sosyal refah bakanı yardımcısı ile görüşeceğini söyledi.

Komite başkanı Elam'dan Linos Papayiannis, hükümetin doğumları hızlandırmak için konuyla ilgili bazı açıklamalarını duymak istediklerini ifade ederek, Güney Kıbrıs'ta doğum oranının şu anda 1.3'te olduğunu dile getirdi.

Yetkili bakanlardan ne duymayı beklediği sorulan Papayiannis, ailelere verilen destekle ilgili devlet bütçesinin ne olacağını mali tedbirlere ek olarak başka hangi tedbirlerin alınacağını ve en önemlisi bu yıl uygulamada nelerin hayata geçirildiğini duymayı beklediğini söyledi.

Disy Milletvekili Prodromos Alambritis, doğurganlık oranının 1,5'in altına düşmesini “düşük doğurganlık tuzağı” olarak nitelendirdi.

Toplantıda sunulan verilere göre 65 yaş üstü kişilerin yüzdesi (yüzde 16,3) 14 yaşın altındakilerin yüzdesini (yüzde 16) aştığını söyledi.

İkinci çocuk için doğum izninin beş aya, üçüncü çocuk için altı aya çıkarılması gibi önlemler üzerindeçalışılıyor. İyileşme ve sürdürülebilirlik planında çocuk bakım merkezlerinin sağlanması ve kreşlerin maliyetinin karşılanması yer alıyor. Alambritis, komitenin net ve kapsamlı bir plan beklediğini söyledi.

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08/09/2021 11:02