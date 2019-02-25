HABER KIBRIS

Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden 13'ünci ölüm

 Güney Kıbrıs’ta domuz gribi olarak bilinen A gribinden ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 13’e yükseldi.

ads
25/02/2019

Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden 13'ünci ölüm

Rum haber kaynakları, tıbbi anlamda ağır bir geçmişe sahip olan ve son üç haftadır yoğun bakımda bulunan  67 yaşındaki kadının, A gribinden ölen 13’üncü kişi olduğunu belirttiler. 

Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde şu anda 8 ciddi vakanın bulunduğu,  son 48 saat içerisinde ise yeni bir vaka kaydının yapılmadığı da belirtildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs, domuz gribi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.