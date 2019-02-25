Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden 13'ünci ölüm

Rum haber kaynakları, tıbbi anlamda ağır bir geçmişe sahip olan ve son üç haftadır yoğun bakımda bulunan 67 yaşındaki kadının, A gribinden ölen 13’üncü kişi olduğunu belirttiler.

Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde şu anda 8 ciddi vakanın bulunduğu, son 48 saat içerisinde ise yeni bir vaka kaydının yapılmadığı da belirtildi.