Güney Kıbrıs'ta EDEK'in kurucu ve onursal başkanı Vasos Lissaridis vefat etti
EDEK Kurucu ve Onursal Başkanı Vasos Lissaridis, bugün hayatını kaybetti.
27/04/2021
EDEK Kurucu ve Onursal Başkanı Vasos Lissaridis, bugün hayatını kaybetti.
Rum haber kaynakları, bir dönem Meclis Başkanlığı görevinde de bulunan Lissaridis’in 100 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lissaridis’in ölümü nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.