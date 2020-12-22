Güney Kıbrıs’ta eğitim gören ve çalışanların karantinasız geçişleri durduruldu

25 Aralık -3 Ocak arasında okulları ve iş yerleri resmi tatil olduğu için Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencilerin ve çalışanların karantinasız geçişleri durduruldu. Tatile girmeyecekler resmi belge sunmaları kaydıyla ülkeye karantinasız giriş yapabilecek.

25 Aralık-3 Ocak arasında İngiliz Üsler Bölgesi ve Ara Bölge’de çalışan kişilerin karantinasız girişleri bakanlık iznine tabi olacak. Bu tarihlerde Pile ve Beyarmudu’ndan KKTC’ye girenler karantinaya tabi olacak. Zaruri nedenlerle günübirlik geçişler Bakanlık izniyle olabilecek.

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22/12/2020 16:40