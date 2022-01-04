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Güney Kıbrıs’ta ek tedbirler gündemde

GKRY Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, okul tatillerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir kararın uzmanlardan dinledikten sonra verileceğini söyledi.

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04/01/2022

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Güney Kıbrıs’ta ek tedbirler gündemde

GKRY Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, Covid-19 salgını konusunda mevcut durumu değerlendirmek, muhtemelen yayılmayı kontrol altına almak ve önlemleri sıkılaştırmaya karar vermek için bugün öğleden sonra hükümet danışma ekibiyle bir araya gelecek.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre günlük enfeksiyon oranının hızla artması, vaka veya temaslı binlerce insanı tecrit etmeye zorlarken, kilitlenme seçenekler arasında görünmese de uzmanların daha sıkı önlemler önermesi bekleniyor.

Ani artış, hastane başvurularının önceki dalgalarda olduğu gibi artmasına neden olmadı ve bu da yetkililere en azından şimdilik biraz hareket alanı sağlıyor.

Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, okul tatillerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir kararın uzmanlardan dinledikten sonra verileceğini söyledi.

Nihai karar Çarşamba günü kabine tarafından verilecek. Görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek.

04/01/2022 10:31
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