Güney Kıbrıs’ta El Cezire soruşturmasında önemli gelişme yaşandı

Güney Kıbrıs’ta üst düzey politikacıların tartışmalı yatırım yoluyla vatandaşlık programı kapsamında yolsuzluğa karıştığını gösteren Al Jazeera ifşasına odaklanan soruşturmada “önemli bir gelişme” yapıldı.

Rum basınında yer alan habere göre Rum hukuk servisinin, “Kıbrıs Belgeleri”ne ilişkin kendi soruşturmasının ardından ofise teslim ettiği polis davasıyla ilgili incelemesi son aşamasına geldi.

Daily Phileleftheros Çarşamba günü, hukuk servislerinden müfettişlerin Londra'ya gittiğini ve videoyu El Cezire ofisinden aldıklarını, böylece dava mahkemeye çıkarsa videonun kanıt olarak kullanılabileceğini bildirdi.

Bu sürecin tamamlanmasının iki yıldan fazla sürdü. değil. Polis daha önce, videoda görünen devlet yetkililerinin evlerini aramanın iki haftadan fazla sürdüğü yönündeki bir şikayetlerden sonra eylemlerini savundu.

Başsavcının yakında davanın nasıl ilerleyeceğini açıklaması bekleniyor.

Neredeyse bir saat süren ifşa, 12 Ekim 2020'de tam olarak yayınlandı ve Rum Meclisi eski başkanı Demetris Syllouris ve eski Akel milletvekili Christakis Giovanis'in istifalarına yol açtı.

İçinde, gizli gazeteciler, vatandaşlığı güvence altına almak için sabıka kaydı olan sahte bir Çinli işadamı adına ajan rolünü oynadılar. Videoda Syllouris, Giovanis ve diğerleri, adamın sabıka kaydına rağmen vatandaşlık almasına yardım etme teklifi yaptı.

Video yayınlandıktan sonra Syllouris, olayın yetkililere bildirilebilmesi için hayali Çinli işadamı hakkında daha fazla bilgi toplamak için gizli gazetecilerle birlikte oynadığını iddia etti.

2007'den başlayıp 2013'te hızlandırılan Kasım 2020'ye kadar devam eden programın yaklaşık 8 milyar Euro'luk bir gelir elde ettiği tahmin ediliyordu.

Kıbrıs'ta vatandaşlık planına ilişkin bir araştırma komitesi, genel olarak verilen 6.779 vatandaşlığın yüzde 53'ünün yasa dışı olduğunu ve politikacıların ve kurumların siyasi sorumlulukları olduğunu, bazı başvuranların ve hizmet sağlayıcıların cezai olarak suçlu bulunabileceğini açıkladı.

Soruşturma 2007 ile Ağustos 2020 arasındaki dönemi kapsıyordu.

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16/02/2022 13:25