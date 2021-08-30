Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatları arttı

Kıbrıs Elektrik Kurumu (EAC) Sözcüsü Christina Papadopoulou'nun CNA'ya verdiği demeçte, fiyatlardaki artış eğilimi geçen Mart ayından bu yana başladı ve Ağustos 2021'de tüketici tarafından ödenen fiyattaki yıllık artışın aynı aya göre yaklaşık %38 daha yüksek olduğunu söyledi.

Papadopoulou, “Bu maliyet, Nisan ayından Eylül 2020'ye kadar süren bir pandemi nedeniyle EAC hesaplarındaki %10 indiriminin kaldırılmasından ve aynı zamanda sera gazı emisyonu ödeneklerinin satın alma maliyetindeki büyük artıştan da etkilenmiştir” dedi.

Petrol fiyatlarının maliyeti yakın gelecekte bile büyük ölçüde bilinmezliğini korurken, doğalgazın gelişi ve özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (YEK) elektrik üretimine katkısının artması, Türkiye'de fiyatları düşürmenin ve istikrara kavuşturmanın tek yolu olarak görülüyor.

Papadopoulou, ağustos ayında elektrik fiyatında bir önceki aya göre %1'lik hafif bir düşüş olduğunu, çünkü son haftalarda petrol fiyatının düştüğünü ancak0gGeçen yıl 1 Temmuz'da akaryakıt fiyatının ton başına 255 dolar iken bu yıl aynı tarihte ton başına 472 dolar olduğunu kaydetti.

Papadopoulou, “Petrol fiyatları geçen yıl tarihsel olarak düşük seviyelerdeydi. Fiyatlarımız şu an 2018 ve 2019 yıllarıyla aynı seviyelerde” dedi.

Papadopoulou, Akrotiri'de iki yıl içinde 12 MW temiz enerji sunacak olan büyük bir fotovoltaik parkın inşaatına başlayacağını, ayrıca büyük fotovoltaik parkların lisanslanması için bir sürecin de devam ettiğini söyledi.

Bu işbirliğinin enerji karışımına 66 MW eklemesi bekleniyor. EAC ayrıca altyapısını da geliştirdi ve 2023'te beklenen doğal gazın Kıbrıs'a gelmesi için hazır.

Papadopoulou, aynı zamanda, sera gazı emisyonu izinlerinin satın alınmasının maliyetinde piyasa fiyatlarındaki büyük artışa dikkat çekti.

2020'den itibaren Avrupa Komisyonu, üye devletler için ücretsiz emisyon izinlerini kaldırırken, fiyatlar son birkaç yılda keskin bir şekilde arttı. Papadopoulou'nun 2017'de söylediği gibi, bir ödeneğin fiyatı 6 avroydu ve 2020'de 25 avro kadar yüksekti.

Kıbrıs Tüketiciler Derneği Başkanı Marios Drousiotis, Kıbrıs'ta YEK'in geliştirilmesinde yıllardır gözlemlenen gecikme nedeniyle yetkili makamları eleştirdi.

Marios Drousiotis, Kıbrıs'ın RES hedeflerine ulaşamadığı için fiyatları hızla artan sera gazı emisyon haklarını satın almak zorunda kaldığını söyledi. Temmuz 2020 fiyatları ile Temmuz 2021 fiyatları arasında bir karşılaştırma yapıldığında, bu sera gazı emisyon izinleri nedeniyle tüketicilere uygulanan ücretlerde yaklaşık %200 artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu habere tepkiniz:



30/08/2021 13:44