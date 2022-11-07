Güney Kıbrıs’ta elektrik ucuzladı

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07/11/2022

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Güney Kıbrıs’ta elektrik ucuzladı

Güney Kıbrıs’ta bu ay için, Kıbrıs Elektrik İdaresi’nin (AİK) üstlendiği yakıt bedelindeki azalma nedeniyle, elektrik faturalarının yüzde 1,5 oranında daha düşük olacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, bu oranın rakamsal karşılığına örnek olarak, ortalama 800 kilowatt elektrik tüketimine karşılık KDV dahil 235 Euro ödeneceğini, yani kilowatt başına 29 sent ödeneceğini gösterdi.

Gazete, Ekim ayı faturalarında da yine petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak yüzde 5 oranında düşüş olduğunu anımsattı.

07/11/2022 11:24
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TAGS: Güney Kıbrıs, elektrik, kıbrıs
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