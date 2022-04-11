Güney Kıbrıs’ta emekli maaşları arasında büyük fark var

2020 itibariyle Güney Kıbrıs'taki 160.746 emekli arasında, maaş konusunda büyük farklılıklar var. En yüksek emekli maaşı 2.487 Euro olurken, en düşük emekli maaşı 710 Euro oldu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, 160.746 emekliden 14.331'i birden fazla emekli maaşı alırken, devlet desteği alanların sayısı artıyor.

2019 yılında emeklilerin sayısı 157.385 olup, emekli maaşları için 1.4 milyar Euro ödeniyordu.

2020'nin sonlarında hükümet, hiçbir emeklinin ayda 710 Euro'dan az maaş almayacağını ve “hiç kimsenin yoksulluk sınırının altında kalmayacağını” açıkladı.

Hükümet yetkilileri, düşük gelirli emeklilerin savunmasız bir grup olduğunu kabul ettiğini ve onları desteklemek için bir dizi önlem alınacağını açıkladı.

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11/04/2022 14:11