Güney Kıbrıs’ta emekli maaşları artırıldı

Güney Kıbrıs’ta dün alınan yeni bir kararla, maaşı 834 Euro’dan düşük olan emeklilerin maaşlarının artırıldığı ve en düşük maaşın 710 Euro olarak düzenlendiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Yoksulluk Sınırına Son” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in talimatı ve siyasi partilerin de rızasıyla, geliri 710 Euro’dan aşağıya olan ve fakirlik sınırı altında yaşayan hiçbir emeklinin kalmamasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun dün yaptığı açıklamada, maaş artışının 30 bin düşük gelirliye, 2020 yılının Ocak ayı itibarıyla geriye dönük olarak yansıtılacağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Emilianidu, şu anda Güney Kıbrıs’taki en düşük emeklilik maaşının 359 Euro olduğunu anımsattı.

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22/12/2020 12:17