Güney Kıbrıs’ta emekliler ve kadınların yüzde 20’si yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya

Güney Kıbrıs’ta ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının son yıllarda büyümesine rağmen, emeklilerin ve kadınların yüzde 20’sinin sürekli yoksulluk tehdidi altında olduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Beş Emekliden Biri Sürekli Fakir- İstatistik Dairesinin 2021 Yılı Sonu Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Verileri” başlığıyla manşetten yer verdiği ve iç sayfadan detaylandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki altı kişiden birinin veya yüzde 17.4’lük bir oranın “tünelin sonunda bir ışık görme ihtimali olmadan” yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşadığını yazdı.

Zenginler ve yoksullar arasındaki eşitsizliğin nispeten yüksek bir düzeyde olduğunu da yazan gazete, eşitsizlik endeksinin 2021 yılı sonunda yüzde 29.4’e ulaştığını belirtti.

Gazete “Kadınlar ve Emekliler Yoksulluk Mağduru” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki yoksulluk ve sosyal dışlanma endeksinin olumlu ve olumsuz unsurlar koyduğunu yazarken, nüfus içerisindeki yoksulluk oranının azaldığını, bununla birlikte kadınlar ve emeklilerde problemin büyük olduğunun görüldüğünü belirtti.

Rum İstatistik Dairesinin son verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta beş emekliden birinin ve beş kadından birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesi altında bulunduğunu yazan gazete, 2021 yılı sonunda, yoksulluk sınırının altında olan kadın oranının yüzde 18.7, yoksulluk sınırının altında olan emeklilerin oranının ise yüzde 19.5 olduğunu kaydetti.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesi yaşayan emeklilerin oranının yüksek olduğunu ve bu oranda herhangi bir azalma eğilimi görülmediğini kaydeden gazete, 2015 yılında bu oranının yüzde 17.9 olduğunu ve 2021 yılı sonunda bu oranın azalmayıp arttığına işaret etti.

Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs’taki emeklilerin Avrupa’daki en yoksul emeklilerden olduğunu da aktaran gazete, Avrupa İstatistik Biriminin 2020 yılı sonundaki verilerine göre, Güney Kıbrıs’taki emeklilerin, Malta ve eski Komünist ülkelerin ardından, Avrupa’daki en yoksul emekliler arasında 7’inci sırada olduklarını ifade etti.

Gazete Rum tarafında yoksulluk tehlikesi altında olan kadınların oranının 2021 yılında yüzde 18.7’ye gerilediğini ve bu rakamın 2015 yılında yüzde 24 olduğunu da aktardı.

-154 bin kişi yoksulluk tehlikesinde

Güney Kıbrıs’ta yoksulluk veya sosyal dışlanma tehlikesinde bulunan kişilerin sayısının 2021 yılı sonunda 154 bin kişi (yüzde 17.3) olduğunu da kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle, altı kişiden birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşadığını belirtti.

Gazete, bu oranın 2020 yılında yüzde 17.6, 2015 yılında ise yüzde 22.8 olduğunu kaydetti.

2015 yılından bugüne kadar gerçekleşen düşüş eğiliminin erkekler arasındaki oranın iyileşmesinden kaynaklandığını (yüzde 15.8) da kaydeden gazete, kadınlar arasındaki oranın ise 2019 yılında yüzde 19.9, 2020’de yüzde 18.6, 2021yılı sonunda ise yüzde 18.7 olduğunu belirtti.

Gazete bir diğer ifadeyle, kadınlar arasındaki yoksulluk ve sosyal dışlanma oranının neredeyse aynı seviyelerde kaldığını ifade etti.

Parasal yoksulluk eşiği sınırının 2021 ve 2022 yılları arasında neredeyse aynı seviyelerde kaldığını da yazan gazete, bu oranının 2021 yılında tek kişilik bir hane için 10 bin 011 Euro, 2020 yılında ise 10 bin 022 Euro olduğunu belirtti.

Gazete 2021 yılında bir hanenin ortalama yıllık net harcanabilir gelirinin, 2020 mali yılı referans alındığında, 34 bin 227 Euro olduğunu da ekledi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili habere “2021 Yılında 154 Bin Kişi Yoksulluk Tehlikesinde- Kadınlar Ezelden Bu Yana Erkekler Karşısında Dezavantajlı Durumda”, Alithia “2021 Yılında 154 Bin Kişi Yoksulluk Riskiyle Karşı Karşıya”, Fileleftheros ise “Ekonomik Eşitsizlik İstikrarlı” başlıklarıyla yer verdi.

-Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 10.6

Öte yandan Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon oranının 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 10.6’ya ulaştığını yazan Haravgi gazetesi, bu oranın Haziran ayında yüzde 9, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ise yüzde 2.7 olduğuna dikkati çekti.

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19/08/2022 12:59