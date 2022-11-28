Güney Kıbrıs'ta enfeksiyonlarında artış

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28/11/2022

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Güney Kıbrıs'ta enfeksiyonlarında artış

Güney Kıbrıs’ta solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta Enfeksiyon Kokteyli” başlıklı haberinde grip, koronavirüs,  RSV virüsü (Respiratuar Sinsisyal Virüs) ve diğer solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğini, hastanelerin pediatri, göğüs hastalıkları, patoloji hatta Covid-19 bölümlerinin dolduğunu yazdı.

Uzmanların, hava değişimi, sıcaklıkların düşmesi, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesine bağlı olarak hastalıkların arttığına dikkati çektiğini yazan gazete uzmanların ayrıca panik olacak bir durumun söz konusu olmadığını ancak tedbirlerin de elden bırakılmaması şeklinde telkinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre uzmanlar ayrıca gerek koronavirüs gerekse diğer enfeksiyonlar nedeniyle tedavi altında bulunan yaşlı sayısında artış gözlemlendiğini belirterek her gün bir kişinin koronavirüsten öldüğüne de dikkati çekti.

Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Basın Sözcüsü Haralambos Harilau koronavirüs ile ilgili veriler hakkında yaptığı açıklamada  Kovid-19 bölümlerindeki hasta sayısında, son günlerde bir artış eğilimiyle birlikte, günlük bazda 75-80 kişi olduğunu ifade etti.

Harilau açıklamasında ayrıca solunum ve gastroenterit enfeksiyonlarına neden olan RSV vakalarında artış gözlemlediklerini söyledi.    

28/11/2022 10:54
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TAGS: Güney Kıbrıs, enfeksiyon, sağlık
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