Güney Kıbrıs’ta enflasyon arttı

Ekim'de yüzde 4,4 olan enflasyon oranı Kasım'da yüzde 4,7’ye yükseldi

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01/12/2021

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Güney Kıbrıs’ta enflasyon arttı

Güney Kıbrıs’ta Kasım ayındaki enflasyon oranında artış yaşandığı belirtildi.

Rum İstatistik Dairesi tarafından dün yayımlanan verilere göre, kasım ayındaki enflasyon oranının önceki tüm rekorları kırdığının tahmin edildiğini, çünkü bir önceki ay yüzde 4,4 olan enflasyon oranının kasım ayında ise yüzde 4,7’ye yükseldiğini yazan Haravgi gazetesi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise enflasyon oranının eksi %1.1 olduğuna dikkati çekti.

Temel tüketim malları ile hizmetlerinde yaşanan artış yüzünden enflasyon oranında ciddi bir artış gerçekleştiği kaydedildi.

01/12/2021 14:00
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TAGS: Güney Kıbrıs, enflasyon
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