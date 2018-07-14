HABER KIBRIS

Güney Kıbrıs’ta erkeklere de dulluk maaşı verilecek

Güney Kıbrıs’ta erkeklere de dulluk maaşı hakkı tanındı.

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14/07/2018

Güney Kıbrıs’ta erkeklere de dulluk maaşı verilecek

Politis gazetesi, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, eşini kaybeden erkeklere, eşini kaybeden kadınlarla aynı koşullar altında dulluk maaşı verilmesini öngören yasa tasarısının onaylandığını yazdı.

Gazete, konuyla ilgili daha önceki yasada, 1 Ocak 2018 itibarıyla eşini kaybeden erkeklere bu hakkın tanındığını; ancak bunun bir değişiklik önerisiyle, eşini kaybeden tüm erkeklere dulluk maaşı verilecek şekilde düzenlendiğini kaydetti.
Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yasayı onaylaması ve yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının akabinde dul erkeklerin tümünün maaş alacağı belirtildi.

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TAGS: güney kıbrıs, dul erkek, dulluk maaşı
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