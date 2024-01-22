Güney Kıbrıs'ta evsiz kadın metruk binada ölü bulundu

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22/01/2024

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Güney Kıbrıs'ta evsiz kadın metruk binada ölü bulundu

Limasol’da yaşayan ve evsiz olduğu belirtilen 45 yaşındaki Rus vatandaşı bir kadın, metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da bir süredir evsiz olarak yaşamını sürdüren 45 yaşındaki Rus uyruklu bir kadının önceki akşam metruk bir binada ölü bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu kadının metruk binada sık sık konakladığını, cesedinin ise yine aynı binada konaklayan bir başka evsiz tarafından bulunduğunu vurguladı.

Haberde, kadının ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.

22/01/2024 12:05
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TAGS: haber, kıbrıs
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