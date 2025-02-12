Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 80 kişilik örgüt

Güney Kıbrıs’ta açık artırma usulüyle satılan bir evle ilgili başlatılan yasal süreç çerçevesinde 80 kişinin karıştığı, kendine özgü askeri kurallarla hareket eden, Amerikan amblemleri olan, ABD bayrağına tabi olduklarını söyleyen ve Rum Yönetimi'ni tanımayan bir örgüt ortaya çıkarıldı.

Fileleftheros “Kıbrıs’ta Faaliyet Gösteren 80 Kişilik Şüpheli Örgüt” başlıklı haberinde, konuyla ilgili yakalanan biri kadın diğeri erkek iki kişinin dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındığını yazdı. Bir kişinin de mahkeme emriyle aranmakta olduğunu belirten gazete, polisin dünkü mahkemede verdiği ön tahkikat bilgilerine dayanarak örgüt ve faaliyetleri hakkında bazı bilgiler aktardı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta yaşayan örgüt mensuplarının kendi askeri kuralları var ve vatandaş olarak Rum yönetimine karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Kendi mühürlerinin yer aldığı belgeler çıkarıyor ve bu belgeleri resmiymiş gibi gösteriyor ve ABD tarafından kullanılan resmi amblemlere gönderme yapan semboller kullanıyorlar.

Habere göre, örgüt mensupları kendilerini posta memuru, asker, yargı mensubu ve yargıç olarak adlandırıyor ve kendi aralarında bir hiyerarşileri var. Dün yargıç önüne çıkartılan birinci şüpheli “Department of the Navy” yazılı Amerikan sembolü bulunan bir ceket giyiyordu. Rütbe sahibi olan bu şahıs Güney Kıbrıs’ta bulunmayan ve ‘general’ dediği iki şahısla temas halinde bulunuyor.

Örgüt ve mensupları Rum Yönetimini tanımıyor olmalarına rağmen armasının bulunduğu bir damga kullanıyor. Polis şahısların tasarrufunda askeri mahkeme tutanağına benzeyen belgeler buldu. Şahısların çeşitli devlet dairelerine ve diğer kurumlara, isimlerinin baş harfleri ve başparmak izleriyle imzaladıkları mektuplar gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Örgüt mensuplarının batık kredi yönetim şirketleri ile davaları olduğu da belirlendi.

Polis, birinci şüphelinin ve mahkeme emri ile aranan şahsın, haklarındaki para cezalarını ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmediklerini, ruh sağlıklarının da yerinde olduğunu (suça ehliyetleri var) belirledi.

Habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne avukatsız çıkan iki şüpheli de mahkeme huzurunda “Amerikan bayrağına tabiyim” diyerek bir anlamda Amerikan vatandaşı olduğunu beyan etti. ABD’li bir yetkiliyle düzenli temas halinde olduğunu ve Donald Trump hükümeti ile ilişkileri olduğunu belirtti. “Uluslararası kurallar” diye tabir ettiği kurallar temelinde faaliyet gösterdiğini ve “bu kuralların, faaliyetlerini meşrulaştırdığını” söyleyen şahıs “ben insan değilim, varlığım” ifadesini de kullandı.

Şahıslar hakkında suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturma, kamu düzenini veya kamunun devlete veya onun organlarına olan güvenini zedeleyebilecek asılsız haber yayımlama, sahte kimlik kullanma ve suç örgütüne katılma suçlarından soruşturma başlatıldı.