Güney Kıbrıs’ta fuhuş operasyonu

Lefkoşa ve Limasol’da, maddi sıkıntı çeken genç kızlara para karşılığı masaj yaptıran ve müşterilerle cinsel ilişkide bulunmaya zorlayan iki kişinin, Rum polisi tarafından tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Ukrayna ve Kamerunlu genç kızların, söz konusu iki kişinin zoruyla, ücreti 40 ile 120 Euro arasında değişen masaj hizmeti verdiğini ve 10-15 Euro karşılığında da müşterilerle birlikte olduğunu yazdı.

Gazete, tutuklanan kişilerin 36 yaşındaki Yunan ile 39 yaşındaki Çinli bir çift olduğunu ve aleyhlerinde Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından sekizer günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

31/10/2019 16:05