Güney Kıbrıs'ta futbol sahaları kapatılabilecek

Güney Kıbrıs’ta, son dönemlerde yeşil sahalarda yaşanan şiddet olayları ve bu bağlamda yaşanan gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi Limasol’da geçtiğimiz günlerde “Alfa Mega” stadyumundaki Apollona-AEL maçı öncesinde taraftarların sahaya ve tribünlere işaret fişeği atması sonucunda maçın ertelenmesinin ardından yaşanan gelişmelere bir yenisinin daha eklendiğini yazdı.

Rum Futbol Federasyonu (KOP) Yürütme Komitesi’nin dün olağanüstü toplanarak sahalarda yaşanan şiddetin önüne geçilmesi konusunu ele aldığını yazan gazete KOP’un aldığı şiddetin önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin, Hükümet tarafından yeterli olarak bulunmadığını, buna bağlı olarak kendi tedbirlerini de açıkladığını belirtti.

Hükümetin, ivedi bir şekilde yasa tasarısı hazırlayarak spor kulüplerinin gözetiminde ve yasal sorumluluğu altında bulunmayan taraftar derneklerinin kapatacağını belirten gazete, hükümetin karar verdiği tedbirler çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’na müsabakaların taraftarsız oynanmasına karar verme yetkisinin de verildiğini yazdı.

KOP’un hükümetin sahaların kapatılması önerisine karşı çıkarak ev sahibi takım taraftarlarının sahalarda olması konusunda ısrarlı olduğunu, ayrıca spor yargıcının, taraftarları olay çıkaran takımların küme düşürülmesine kadar ağır ceza vermesi konusunda tüm yetkileri yerine getirmesini talep ettiğini yazan gazete, dünkü toplantıda yer alan Adalet ve Kamu Düzeni Bakan Marios Hartsiotis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in direktifiyle taraftar şiddetinin boyutları ve hükümetin müsabakaların taraftarlara kapatılması yönündeki talebi konusunda kulüpleri de bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca futbolcuların örgütlü bulunduğu PA.S.P ise dün bir toplantı gerçekleştirerek, şiddetin önlenmesi amacıyla sahaların taraftarlara kapatılması yönünde karar alınması durumunda futbolcuların süresiz greve gideceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Şiddetin Önlenmesi İçin Hükümetten Kararlılık Adımı-Sahaların Kapatılması Yetkisini Devraldı” başlığıyla aktarırken Α

lithia gazetesi spor eki “Sözler Başka Eylemler Başka” , Haravgi gazetesi ise “KOP, Taraftarların Nakledilmesinin (Taşınmasının)Yasaklanması Gerekli Diyor” başlıklarını kullandı.