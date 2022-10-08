Güney Kıbrıs’ta gelir fazlalığı

Güney Kıbrıs’ın gelirlerinde,  pahalılık ve vergiler nedeniyle Ocak-Ağustos ayı dönemlerinde artış gözlemlendiği belirtildi.

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08/10/2022

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Güney Kıbrıs’ta gelir fazlalığı

Güney Kıbrıs’ın gelirlerinde,  pahalılık ve vergiler nedeniyle Ocak-Ağustos ayı dönemlerinde artış gözlemlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre Ocak-Ağustos 2022 döneminde 953.2 milyon Euro gelir elde edildi.

-Limasol’da 3 bin kişiye yemek

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Limasol Metropolitliğinin, ihtiyaçlı kişilere ve TEPAK (Teknoloji Üniversitesi) öğrencilerine yemek dağıttığı belirtti.

Günlük olarak 3 bin kişiye yemek verildiğini yazan gazete, geçen yıl 700-800 olan yemek alan öğrenci sayısının, bu yıl bin 500’e çıktığını belirtti.  

08/10/2022 14:15
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TAGS: Güney Kıbrıs, gelir fazlalığı
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