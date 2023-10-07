Güney Kıbrıs'ta gençler arasında tiroid kanseri yaygınlaştı

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07/10/2023

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Güney Kıbrıs'ta gençler arasında tiroid kanseri yaygınlaştı

“Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi” öğretim görevlisi Dr. Loizu G. Loizu Güney Kıbrıs’ta 0-19 yaş grubundaki gençlerde kanser oranının çok yüksek olduğunu, bu noktada Güney Kıbrıs’ın Belçika ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada bulunduğunu söyledi.

Fileleftheros’un “Oncodaily” örgütü tarafından dünyanın en iyi 100 onkoloğu arasında gösterilmesi nedeniyle röportaj yaptığı çocuk onkoloğu Dr Loizu  15-19 yaş aralığındaki çocuklarda, özellikle de kız çocuklarında tiroid kanseri yaygınlığının yüzde 7,6  olmasının özellikle kaygı verici olduğunu söyledi.

07/10/2023 13:54
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TAGS: Güney Kıbrıs, tiroid kanseri,
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