Güney Kıbrıs'ta gençlerdeki şiddet olayları...

Güney Kıbrıs’taki gençler arasındaki şiddet olaylarının her yıl artış gösterdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son üç yıl içerisinde gençlerle ilgili bin 500 şiddet ve taşkınlık olayının yaşandığını yazdı.

Habere göre, gençlerin müdahil olduğu şiddet olaylarının sayısı 2020’de 451; 2021’de 496; 2022’de ise 508 oldu.

2022’de kaydedilen 508 şiddet olayının 301’inin küçük ihlaller, geriye kalan 207’sinin ise ciddi olaylar olduğunu yazan gazete, olaylara karışan 18 yaş altındaki gençlerin sayısının ise 2022’de 686; 2021’de 623 ve 2020’de 603 olduğunu belirtti.