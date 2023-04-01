Güney Kıbrıs’ta gıda fiyatları “dört nala”

Eurostat tarafından dün açıklanan veriler, Güney Kıbrıs’ta enflasyon hızının yüzde 6’ya gerilediği ancak gıda fiyatlarının yüzde 15,4 arttığını gösterdi.

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01/04/2023

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Güney Kıbrıs’ta gıda fiyatları “dört nala”

Eurostat tarafından dün açıklanan veriler, Güney Kıbrıs’ta enflasyon hızının yüzde 6’ya gerilediği ancak gıda fiyatlarının yüzde 15,4 arttığını gösterdi.

Fileleftheros “Kıbrıs’ta ve Avrupa’da Gıda Fiyatları Dört Nala” başlıklı haberinde, enflasyonun hız kesmeye devam ettiğini ancak gıda fiyatlarındaki pahalılık devam ettiği için tüketicinin cüzdanından çıkan miktarda büyük bir değişiklik olmadığını yazdı.

01/04/2023 12:48
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TAGS: Güney Kıbrıs, gıda, fiyat
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