Güney Kıbrıs’ta Görev Yapan Büyükelçiler İftar Sofrasında Ağırlandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ramazan ayı vesilesiyle, son iki yıldır devam ettirdiği geleneği sürdürerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görev yapan büyükelçiler ve diğer misafirler için geleneksel bir iftar yemeği düzenledi. Lefkoşa’da gerçekleştirilen etkinliğe din adamları, uluslararası kuruluşların yetkilileri ve kalabalık bir diplomatik heyet katıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, yemekte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin adanın sosyal, kültürel ve ekonomik dokusundaki önemli rolüne dikkat çekti. Tümer, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, adanın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısında çok önemli bir rol oynamıştır. Toplumlar için bir destek kaynağı olmuş, temel hizmetleri sağlamış ve halk arasında dayanışma duygusunu artırmıştır” dedi.

Tümer, 453 yıllık tarihiyle Evkaf’ın birçok medeniyete ve farklı dinlere ev sahipliği yaptığını belirterek, “Dil, din, ırk ayırt etmeden, inançları ve geçmişleri ne olursa olsun, adada yaşayan herkese kucak açılmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Evkaf’ın daha iyi projeler için farklı ülkelerle iş birliği yapma hedefini de vurguladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katıldığı bu anlamlı iftar yemeği, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bir etkinlik olarak öne çıktı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların toplumlar arası diyalog ve dayanışmayı artırma açısından büyük önem taşıdığını dile getirdiler.

Etkinlikte KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral da yer alarak iftar duasını gerçekleştirdi. Moral, yaptığı dua ile Ramazan ayının barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.