Güney Kıbrıs'ta görev yapan Yunan askeri, tatbikat sırasında yaralandı

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görev yapan bir Yunan askerinin eğitim tatbikatı sırasında yaralandığı bildirildi.

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22/02/2024

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Güney Kıbrıs'ta görev yapan Yunan askeri, tatbikat sırasında yaralandı

 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görev yapan bir Yunan askerinin eğitim tatbikatı sırasında yaralandığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkalığından yapılan açıklamada, GKRY'deki Yunan Alayı'nda (ELDYK) görev yapan M.K'nin, sabah saatlerinde düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Yunan askerinin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Yunan basınındaki haberlerde ise söz konusu askerin tatbikat sırasında elinde el bombasının patlamasıyla yaralandığı ileri sürüldü.

Haberlerde, askerin sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

22/02/2024 12:22
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TAGS: haber, kıbrıs
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