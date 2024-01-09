Güney Kıbrıs’ta grip alarmı

Güney Kıbrıs’ta üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastanelerin dolup taşıdığı belirtiliyor. Filelefteros Gazetesi, özellikle 0-12 yaş arasında covid ve influenza rakamlarından duyulan endişeyi yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Makarios Hastanesi’nin %100 dolu olduğunu duyurdu Ayrıca, 4 yeni doğmuş bebeğin, koronavirüs nedeniyle Makarios Hastanesi’nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Grip vakalarının daha da artmasından endişe edilirken, gazete hastalık rakamlarının zirveye çıkacağını yazdı. Rum Tarafı’nda uzmanlar hasta çocukların okula gönderilmemisini istedi