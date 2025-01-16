Güney Kıbrıs’ta grip nedeniyle korku: Ölü sayısı 12’ye çıktı

Güney Kıbrıs’ta grip ve solunum sinsityal virüsü (RSV) nedeniyle yaşanan ölümler artıyor.

Son verilere göre, toplamda 12 ölüm kaydedildi.

Rum Basını’nda yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, mevsimsel enfeksiyonların hızla yayıldığı bu dönemde, virüslerin yayılmasını engellemek için çeşitli önlemler alıyor.

Hastaneler yoğun bir şekilde çalışırken, özellikle savunmasız gruplar için ek tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

Kayıtlı ölümlerle ilgili olarak, Tıbbi Hizmetler Direktörü Elizavet Konstantinou, 12 ölü kaydedildiğini açıkladı.

Bunlardan 10’u ciddi grip semptomları ile hastaneye kaldırılan hastalardı; sekiz tanesi devlet hastanelerinde, iki tanesi özel hastanelerde kaydedildi.

Ayrıca, iki ölüm RSV virüsü nedeniyle oldu; bir bebek ve bir kadın hastaneye kaldırılmıştı.

Konstantinou, “Savunmasız grupların korunması gerektiğini vurguluyoruz, çünkü bu bireyler, bu dönemde toplumda dolaşan virüslerden daha fazla risk altındadır” dedi.