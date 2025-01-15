Güney Kıbrıs’ta gripten ölüm vakası 8’e çıktı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta kışın başlangıcından bu yana sekiz kişinin influenza A'dan öldüğünü, on hastanın şu anda yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyledi.

Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü sözcüsü Charalambos Charilou, hastalarının tüm yaş gruplarını kapsadığını belirtti ve "Bu hepimizi endişelendirmeli ve koruyucu önlemleri almamızı ve taşıdığımız virüsü bulaştırmamak için özellikle dikkatli olmamızı hatırlatmalı" dedi.

Charilou, bildirilen ölü sayısının sadece devlet hastanelerinde tedavi edilen hastaları içerdiğini açıkladı.