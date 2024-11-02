Güney Kıbrıs’ta gümrüğe kayıtlı paralar kayıp

Güney Kıbrıs’ta son üç yıl içinde havalimanlarında kayıt altına alınan 120 milyon euroyu aşan nakit paranın, nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

Alithia gazetesi, Meclis Kurumlar Komitesi’nin dünkü toplantısı sırasında, gümrüğe kayıtlı 120 milyon euroyu aşan nakit paranın nerede olduğu konusunun irdelendiğini yazdı.

Habere göre komite üyeleri ve kısa adı MOKAS olan Örtbas Suçlarıyla Mücadele Birimi’nin, hiçbir yetkili birimin kaynağını bilmediği ancak yasal olmayan yollardan elde edildiğinin tahmin edildiği bu paraların, Güney Kıbrıs'ta taşınmaz mal, lüks araç alımları ve muhtemelen sanatsal çalışmalarda kullanıldığını düşünüyor.

Komite Başkanı Dimitris Dimitriu yaptığı açıklamada ilgili birimlere paranın nereye gittiğini sorduklarını ancak hiç kimsenin kendilerine yanıt vermediğini söyledi.