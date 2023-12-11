Güney Kıbrıs’ta güvenlik önlemleri arttırılıyor

 Rum Adalet Bakanı Anna Kukkidi, Noel ve yılbaşı yortuları sebebiyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

ads ads ads ads
11/12/2023

ads
Güney Kıbrıs’ta güvenlik önlemleri arttırılıyor


 Rum Adalet Bakanı Anna Kukkidi, Noel ve yılbaşı yortuları sebebiyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Adalet Bakanı Anna Kukkidi pazar günü bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Noel ve yılbaşı yortuları sebebiyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyledi.

Kukkidi, İsrail ile Filistin arasındaki savaş sebebiyle tüm AB üyesi ülkelerde güvenlik endişesinin hakim olduğunu belirtirken, alınan önlemlerin neler olduğu konusunda ise ayrıntıya değinmedi.

11/12/2023 12:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güney Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.