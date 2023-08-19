Güney Kıbrıs'ta haftada bin (1000) yeni koronavirüs vakası saptanıyor

Güney Kıbrıs’ta yeni koronavirüs vakası sayısının istikrarlı düzeyde olduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Elizabet Konstantinu Güney Kıbrıs’ta haftada ortalama bin (1000) yeni vaka saptandığını açıkladı.

Konstantinu Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu 50 ülkede görülen koronavirüsün yeni varyantı Eris’in düşük risk taşıdığını, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) de ilettikleri bugüne kadarki verilerin endişe verici bir durum içermediğini söyledi. Güney’de saptanan 4 Eris varyantı vakasının saptanan toplam vakaların yüzde 5’ini oluşturduğunu kaydetti.

Konstantinu 4-10 Ağustos döneminde hastaneye yatırılan hasta sayısının 28, bir önceki haftada ise 49 olduğu bilgisini verdi.