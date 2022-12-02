Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan 72 bin 668 test sonucunda, 4 bin 11 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve 11 kişinin de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

“Sigmalive”de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, 93 kişinin hastanede Covid-19 tedavisi gördüğü ve bunlardan 10'unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs'ta şu andaki pozitiflik oranının yüzde 5,52 olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs’ta, pandeminin başından düne kadar toplam 618 bin 248 vaka tespit edilirken, hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 1237’ye yükseldi.

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02/12/2022 10:43