Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı
Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 625 yeni vaka belirlendi.
11/11/2022
Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 625 yeni vaka belirlendi.
Sigma web sayfasına göre, Güney Kıbrıs’ta 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan 72 bin 556 test neticesinde toplam ölü sayısı bin 210’a, vaka sayısı ise 606 bin 287’ye yükseldi.
69 kişi koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi görürken 9 kişinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.
Toplam teste bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5 olarak verildi.