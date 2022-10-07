Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada Covid-19 yüzünden 5 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 789 yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül - 6 Ekim 2022 arasındaki Covid-19 verilerine göre hayatını kaybeden kişilerin 82 ve 95 yaşındaki iki kadın ile 80, 85 ve 90 yaşındaki üç erkek olduğunu ve toplam ölü sayısının 1187’ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, son bir haftalık sürede 68 bin 15 test yapıldığı ve pozitiflik oranının yüzde 4,1 olduğu; pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının da 590 bin 783’e yükseldiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde halen 44 hasta koronavirüs tedavisi görürken bunlardan 4’ünün durumunun ciddi, 2’sinin ise yoğun bakımda entübe edilmiş olduğu belirtildi.

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07/10/2022 10:57