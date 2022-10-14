Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

 Güney Kıbrıs’ta, son bir hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı 2  ölümün yaşandığı belirtildi.

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14/10/2022

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Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

 Güney Kıbrıs’ta, son bir hafta içerisinde koronavirüs kaynaklı 2  ölümün yaşandığı belirtildi.

Fileleftheros'un haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam 66 bin 500 test neticesinde 2 bin 759 yeni vaka belirlendi.

Toplam ölü sayısı bin 189’a, vaka sayısı ise 593 bin 542’ye yükselirken, yapılan toplam testlere bağlı olarak  pozitif oranı yüzde 4.15 oldu.

Hastanede yatan kişi sayısı 54 olarak verilirken, 7’sinin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

14/10/2022 11:25
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TAGS: güney kıbrıs, koronavirüs, covid-19
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