Güney Kıbrıs'ta haftalık Covid-19 verileri açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 24-30 Haziran tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde Covid-19 kaynaklı olarak 3 kişinin hayatını kaybettiği, gerçekleştirilen toplam 93 bin 607 test neticesinde ise 10 bin 879 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı ilgili açıklamasında toplam ölü sayısının bin 75’e, vaka sayısının ise 515 bin 596’ya çıktığını ifade etti.

Yapılan açıklamada toplam test sayısı temelinde pozitiflik oranını yüzde 11.62 olarak verilirken tedavi altında bulunan 75 hastadan 4’nün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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01/07/2022 11:36