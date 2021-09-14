Güney Kıbrıs'ta Hapishane Kongolularla Doldu

Güney Kıbrıs’ta son bir ay içerisinde hapishaneye gönderilen Afrika kökenli kişilerin ikiye katlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Hapishaneyi Kongolularla Doldurdular” başlıklı haberinde hapishanenin, Güney Kıbrıs’tan sahte veya çalıntı seyahat belgeleriyle çıkış yapmaya çalışan Kongo asıllı kişilerle dolduğunu, bugün Rum Merkezi Cezaevi’nde çoğu Kongolu olan 126 (sanık ve mahkum) kişinin bulunduğunu yazdı.

Bu kişiler arasında kadınların da bulunduğunu yazan gazete kadınlar koğuşundaki rakamın genel olarak 25-28 olduğunu ancak bu rakamın aniden 68’e yükseldiğini belirtti.

Gazete kadın mahkumlar arasında hamileler ve küçük çocukları olanların da bulunduğunu bunun da bazı insani sorunların yaşanmasına neden olduğunu yazdı.

Gazete bu kişilerin sınır dışı edilmek yerine aylarca mahkum edildiğine de dikkati çekti.

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14/09/2021 14:21