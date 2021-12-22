Güney Kıbrıs’ta hastanede Omıcrondan tedavi gören yok

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün yeni varyantı Omicron olduğu kesinleşen 49 kişi haricinde 89 da Omicron şüphelisi bulunduğu ancak şu anda hastanede bu varyanttan yatan hasta bulunmadığı bildirildi.

Alihtia ve diğer gazeteler bilimsel danışma komitesinin Rum Sağlık Bakanı ile pazartesi günü yaptığı toplantıda Omicron olduğundan şüphelenilen ve laboratuvar işlemlerinin perşembe günü tamamlanarak teyit olması beklenen 89 kişi bulunduğu bilgisi verildiğini yazdı.

Sadece bir hafta içerisinde 79 kişinin yeniden enfekte olduğu bilgisinin de “endişe verici” ünlemiyle aktarıldığı haberde Omicron vakalarından büyük çoğunluğunun (73’ünün İngiltere’den, 5’inin Almanya’dan) yurtdışından geldiği, şu ana kadar Omicron olduğu teyit edilen 28 de Rum bulunduğu belirtildi.

Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının 180’e, yoğun bakım tedavisi gören kişi sayısının da 24’e ulaştığı, bu kişilerin yüzde 80’den fazlasının aşısız, çok az bölümünün 2 doz aşılı olduğu, üç doz aşılı olmasına karşın enfekte olan münferit vakalar da bulunduğu ancak şu anda Omicron nedeniyle tedavi gören kişi bulunmadığı kaydedildi.

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22/12/2021 13:42