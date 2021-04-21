Güney Kıbrıs’ta hastaneler alarm veriyor

Güney Kıbrıs’ta günlük Covid-19 vaka sayılarının 1000 seviyesine yaklaşmasıyla hastaneler büyük zorluk çekiyor.

Rum haber sitelerinde yer alan habere göre, son günlerde ülkede salgınla mücadelede zor günler geçiren sağlık çalışanları durumla baş edemediklerini, hem Covid-19 hem de hastanelere başvuran diğer hastalarla ilgilenmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

Limasol Hastanesi’nde Covid-19 bölümünden sorumlu Andreas Costi, ülke hastanelerinde durumun çok kritik olduğunu, bazı hastaların oksijen alabilmek için 13 saat ambulanslarda bekletildiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta günlük hastaneye kaldırılan Covid-19 hasta sayısı 280 olarak açıklanırken, ilerleyen günlerde vakaların artmasıyla beraber bu rakamın da artış göstermesi bekleniyor.

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21/04/2021 18:48