Güney Kıbrıs’ta hastaneler alarm veriyor!

Güney Kıbrıs’ta hastaneler Covid-19’un patlaması nedeniyle “SOS” veriyor…

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28/12/2020

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Güney Kıbrıs’ta hastaneler alarm veriyor!

Rum haber ajanslarında yer alan bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta hastanelerin kapasitesi dolmak üzere. Bazı haber kaynaklarında Rum hastanelerinin hizmet vermekte zorluk çektiğine dikkat çekilirken bazı kaynaklarda ise hastanelerin tam kapasite çalıştığı vurgulandı.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 20 bin 408’e yükselirken şu an itibarıyla Covid-19 nedeniyle tedavi gören hasta sayısı 154’e ulaştı. 

Bunların 57’sinin tedavisi yoğun bakımda sürdürürken, 25 hastanın ise ventiratöre bağlı olduğu ifade ediliyor.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki yükü hafifletmek için özel hastanelerden devlet hastanelerine çalışan aktarıldığı kaydediliyor.

Rum Sağlık Bakanı Constantinos İoannou, salgının kontrolden çıkmaması için vatandaşlarına kurallara uyulması yönündeki çağrısını yineledi.

28/12/2020 20:16
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta hastaneler alarm veriyor!, haberkibris, kıbrıs,
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