Güney Kıbrıs'ta havaalanlarında önlemler gevşetildi

Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Korona salgınıyla mücadelede yeni önlem ve uygulamalar açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdikleri haberlerinde, dün toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun özellikle okullar ve ülkeye girişte havaalanlarında uygulanan önlemlere dair yeni kararlar aldığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, ilk ve orta dereceli okullarda “kalmak için test – test to stay” isimli bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldığını yazdı.

Güney Kıbrıs’a havaalanlarından girecek kişilerden istenen son 72 saatlik PCR testinin yanı sıra, son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testinin de kabul edileceğini belirtirken, uygulamanın 14 Ocak 2022 sabah saat 05.00’dan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Gelen yolcuların Larnaka ve Baf havaalanlarında ücret karşılığı PCR yaptırma zorunluluklarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yolcuların ayrıca, gelişlerinin 72 saat sonrasında antijen testi yaptırma zorunlulukları olduğu da vurgulandı.

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13/01/2022 12:12