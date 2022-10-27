Güney Kıbrıs’ta havayolu şirketlerine 165,6 milyon Euro’luk teşvik

Bu teşvikle, 2027 yılında 13,7 milyon yolcuya çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

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27/10/2022

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Güney Kıbrıs’ta havayolu şirketlerine 165,6 milyon Euro’luk teşvik

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, 2023-2027 yıllarını kapsayan dönem için, yolcu trafiğini yüzde 52 oranında artırmak maksadıyla havayolu şirketlerine 165,6 milyon Euro’luk teşvik verilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, önerinin Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlandığını ve finansmanın, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Hermes Airports şirketi tarafından sağlanacağını yazdı.

Haberde, bu teşvikle, bu yıl yaklaşık 9 milyon olarak hesaplanan yolcu sayısının, 2027 yılında 13,7 milyon yolcuya çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

27/10/2022 11:11
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TAGS: Güney Kıbrıs, havayolu, şirket, teşvik, euro,
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