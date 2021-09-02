Güney Kıbrıs'ta Hazine Açığı ve İşsizlik Rakamları

Güney Kıbrıs’ta hazine açığı, Gayrı Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 3,1’i olarak kaydedildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Ocak-Haziran 2021 dönemi hazine açığının GSMH’nın yüzde 3,1’ine gerilediğini yazdılar.

Gazete, bu dönemde toplam gelirlerin yüzde 10,6 artışla 5 milyar 15 milyon 700 bin Euro, harcamaların ise yüzde 9,2 artışla 5 milyar 700 milyon 600 bin Euro şeklinde kaydedildiğini aktardı.

İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

Gazete bir diğer haberinde ise, Temmuz ayında işsizlik oranında 23 bin kişiyle yüzde 5,2 oranına düştüğünü yazdı.

Haberde, Mayıs ayında işsizlik oranının yüzde 10,5 oranında gerçekleştiği aktarıldı.

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02/09/2021 13:47