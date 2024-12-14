Güney Kıbrıs'ta her 10 çocuktan 7’si RSV hastalığıyla tedavi altında

Güney Lefkoşa’da bulunan “Makaryos Hastanesi’nde” çocuk bölümünde, her 10 çocuktan 7’sinin RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, hastanenin çocuk bölümünde tedavi gören her 10 çocuktan 7’sinin RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) nedeniyle tedavi gördüğünü yazdı.

Çocuk bölümünde boş yatak kalmadığını ve çocukların başka birimlerde de tedavi altına alındığını aktaran gazete, tedavi görenlerin çoğunluğunun bebek ve çocuklar olduklarını vurguladı.