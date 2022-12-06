Güney Kıbrıs’ta her 10 öğrenciden üçü uyuşturucu denedi!

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06/12/2022

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Güney Kıbrıs’ta her 10 öğrenciden üçü uyuşturucu denedi!

Güney Kıbrıs’ta her 10 öğrenciden 4’ünün, yasadışı maddelere 24 saat içinde erişimin kolay olduğunu söylediği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin 2 bin 882 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, her 10 öğrenciden üçünün marihuana/haşhaş denediğini itiraf ettiğini yazdı.

Gazete, her 10 öğrenciden 6’sının sigara/puro/pipo denediğini ve yüzde 4,5’inin 14 yaşında sigaraya başladığını söylediğini kaydetti.

Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 92’si de, hayatlarında en az bir kez alkollü içki tükettiklerini belirtti.

06/12/2022 18:57
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta her 10 öğrenciden üçü uyuşturucu denedi!
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