Güney Kıbrıs’ta her yıl yaklaşık 585 yeni prostat kanseri vakası saptanıyor

Güney Kıbrıs’ta her yıl yaklaşık 585 yeni prostat kanseri vakası kayda geçirildiği ve teşhis edilen prostat kanseri vakalarında artış olduğu belirtildi.

Kanser arşivi verilerine atıfta bulunarak 2021 yılında 710 prostat kanseri vakası teşhis edildiğini yazan Haravgi gazetesi, bu rakamın önceki yıllara göre artış gösterdiğini kaydetti.

Dün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada her yıl Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 585 yeni prostat kanseri vakası kayda geçirildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Mihalis Damianos ise, 2011 yılında 683, 2021 yılında ise 710 yeni vaka teşhis edildiğini sözlerine ekledi.