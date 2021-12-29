Güney Kıbrıs’ta herkes için 24 saatlik test gündemde

Güney Kıbrıs’ta son günlerde korona vakalarında yaşanan rekor artışın ve vaka sayısının dün 2 bin rakamının üzerine çıkmasının, temaslı takip sürecini olumsuz yönde etkilediği, öte yandan herkes için 24 saatlik testlerin gündemde olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Herkes İçin 24 Saatlik Test Geliyor” başlığıyla manşetten geniş yer verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanı ve çalışma arkadaşlarının, neredeyse tüm sektörleri etkileyen ancak ekonominin kapanmasını öngörmeyen önlemler üzerinde çalıştıklarını haber verdi.

Bilimsel Danışma Komitesinin bugün bu hususta bilgilendirilmesinin beklendiğini ve Bilimsel Danışma Komitesinin de Sağlık Bakanının önerileri konusunda, kendi görüşlerini ifade etmeye çağrılacağını yazan gazete, artan yeni vaka sayısının, Omicron varyantının Güney Kıbrıs’ta da yaptığı görülen atağın, aşıların bu varyant karşısında etkinliğini kaybetmesinin ve bazı yerlerde artan bulaş zinciri sayısının, Sağlık Bakanlığına, daha sıkı önlemler ve tedbirler uygulanması konusunda başka gecikmeler yaşanması için olanak tanımadığına işaret etti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak, alınacak yeni önlemlerin, gece kulüpleri ile düğün, vaftiz törenleri ve diğer etkinlikler gibi büyük toplantıları içeren sosyal olaylar gibi yüksek risk içeren alan ve faaliyetleri etkileyeceğinin kesin olarak addedilmesi gerektiğine de işaret etti.

Bahse konu yerlere girme hakkına sahip olan tüm kişilerin, 24 saat geçerliliğe sahip hızlı test göstermesini şart koşacak bir tedbirin uygulanmasına dair bir önerinin de masada olduğunu yazan gazete, bu önlemin 2 veya 3 doz aşısını olmuş kişileri de kapsayacağını, çünkü şu an aşısız kişiler için geçerli olan yasaklamanın kaldırılmasına dair herhangi bir düşünce olduğunun görülmediğine dikkati çekti.

Gazete, aynı bilgilere göre, eğitim alanındaki tatilin uzatılması ile şimdilik evlerdeki toplanmaların kısıtlanmasının masada bulunmadığını da belirtti.

Evden çalışma oranının artırılmasının da kesin olarak addedilmesi gerektiğini kaydeden gazete, Rum Bakanlar Kurulunun ise yarın veya Cuma günü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yurt dışında olmasından ötürü, Meclis Başkanı başkanlığında toplanmasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

BİNLERCE VAKA TEMAS TAKİBİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Güney Kıbrıs’ta son günlerde vaka sayısının 2 binlerin üzerine çıkmasının temas takibi sürecini de engellediğini yazan gazete, temas takip etkininin, her gün iletişim kurması gereken çok sayıda vatandaşa yetişemediğini belirtti.

Gazete, ilgili birimin dün “tehlike sinyali verdiğini” ve vatandaşları tüm verilerini ve temaslarını özel elektronik sisteme kendi başlarına girmeye çağırdığını kaydetti.

OKULLARA DÖNÜŞ KONUSUNDA DA BAŞAĞRISI

Gazete bu başlıkla yer verdiği haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta hakim olan epidemiyolojik durumun, Ocak ayında okullara geri dönülecek olması ışığında, aileleri, öğretmenleri ve öğrencileri ciddi şekilde düşündürdüğünü kaydetti.

“İKİ HASTADAN BİRİ CİDDİ DURUMDA”

Öte yandan bu başlıkla yer verdiği haberinde ise, şu an hastanelerdeki durumun yönetilebilir olarak nitelendirildiğini yazan gazete, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ)’nin verilerine göre, ciddi vakalardaki eş zamanlı artışla birlikte, hastanelere istikrarlı bir hasta girişi (24 saatte 15-18 hasta) olduğunu belirtti.

Habere göre, OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau ise açıklamasında “iki hastadan birinin ciddi veya kritik durumda tedavi altında olduğunu, büyük sayıda hastanın da yoğun bakımda bulunduğunu” ifade etti.

POZİTİFLİK ORANI % 2.29’A ULAŞTI

Gazeteler dün Güney Kıbrıs’ta 2 bin 241 Covid-19 vakası tespit edildiğini ve pozitiflik oranının yüzde 2.29’a ulaştığına da dikkat çekti.

AŞISIZ KİŞİLERDEN SAĞLIK BAKANLIĞI ALEYHİNE BAŞVURU

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’ta 100 civarında aşısız kişinin adalete başvurduklarını ve mahkemeden, Rum Sağlık Bakanlığının restoran, kafe, eğlence merkezleri veya düğün, vaftiz töreni ve spor alanları gibi çeşitli terlere girilmesini yasaklayan kısa süre önceki kararının askıya alınmasını talep eden geçici bir kararname yayımlamasını istediklerini yazdı.

Gazete korona virüs aşısı yaptırmayı reddeden bu kişilerin “alınan tedbirlerin bilimsel bir dayanağı olmadığını” savunduklarını ekledi.

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29/12/2021 14:36