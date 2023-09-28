Güney Kıbrıs’ta Hükümet Sözcü Vekilliği’ne Andoniu getirildi

Güney Kıbrıs’ta Hükümet Sözcü Vekilliği’ne Yannis Andoniu’nun getirildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, göreve geldiği günden beri fazla ek mesai almasıyla gündem olan Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu’nun önceki günkü istifasının ardından, asıl mesleği gazetecilik olan ve Fileleftheros, Kathimerini ve Reporter gibi kurumlarda çalışmış olan Andoniu’nun Sözcü Vekilliği görevine getirildiğini yazdı.