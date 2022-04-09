Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Rusların banka işlemlerinde sorun yok

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09/04/2022

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Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Rusların banka işlemlerinde sorun yok

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve burada faaliyet gösteren bankalarla iş yapan Rusların herhangi bir ekonomik yaptırıma maruz kalmadıkları, Güney Kıbrıs’taki işlemlerini sorunsuzca yapabildikleri ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Rum bankalarında hesapları bulunan Rus vatandaşların, Güney Kıbrıs’taki banka işlemlerinde veya ödemelerde kısıtlamalardan etkilenmediklerini yazdı.

Güneydeki bankalarda hesapları olan veya kredi kartları bulunan Rusların, Rusya’ya gitmeleri halinde, Rusya’ya uygulanan kısıtlamalar sebebiyle kredi kartı harcamaları yapamayacakları ifade edilen açıklamada, AB tarafından yaptırım uygulanan bankaların kredi kartlarının ise Güney Kıbrıs’a gelecek Rus vatandaşları tarafından kullanılamayacağının altı çizildi.

Rusların Güney Kıbrıs’ta sahip oldukları şirketlerinin para işlemleri ise Güney Kıbrıs Merkez Bankası tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ayrı ayrı ele alınarak karara bağlanıyor.

 

09/04/2022 13:44
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