Güney Kıbrıs’ta iki ayrı noktada yangın

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19/08/2024

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Güney Kıbrıs’ta iki ayrı noktada yangın

Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa'ya bağlı “Gurri” köyü ile Limasol’a bağlı “Pahna” köyü yakınlarında yangın çıktı.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, “Pahna” köyü yakınlarındaki yangının bu sabah çıktığını ve havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtirken, “Gurri” köyündeki yangının ise öğe saatlerinde başladığını bildirdi.

Haberde “Gurri” bölgesindeki yangında bazı evlerin tehlike altında olduğu, karadan yürütülen söndürme çalışmaları yanında havadan da beş araçla müdahalenin devam ettiği belirtildi.

19/08/2024 14:08
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TAGS: haber, kıbrıs
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